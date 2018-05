Kotimaa

Lappeenrannan murhatutkinta: kaksi pidätetyistä vapautettiin

Lappeenrannan Lauritsalan venesatamassa roihusi varhain tiistaina 22.5. henkilöauto.

Auton takakontista löytyi pahoin palanut ruumis.

Poliisi tutkii tapausta murhana. 20-vuotias mies ja 19-vuotias nainen vangittiin viime viikolla murhasta epäiltynä.

Uhri vielä tunnistamatta

