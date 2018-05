Kotimaa

Helteinen sää jatkuu - tiistaina lämpötila nousee jopa 28 asteeseen

Pohjoisessa, lähinnä Lapissa on ajoittain pilvisempää, mutta enimmäkseen poutaa.Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata 20 - 25 asteen välille.Tiistaina on entistäkin lämpimämpää ilmaa virtaa maamme etelä- ja keskiosaan länsituulen voimistuessa. Lapin yli liikkuu kylmärintama ja sää on luoteistulista. Sateet painottuvat Lapin itäosaan.Lämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa jopa 28 asteeseen, Etelä-Lapissa ollaan noin 20 asteessa, pohjoisessa ollaan lähellä 10 astetta.Keskiviikkona pilvisyys lisääntyy pohjoisessa ja idässä ja samalla sää viilenee tuntuvasti.Päivälämpötila laskee Itä-Suomessa ja Oulun seudulla noin 15 asteeseen, Koillismaalla ja Lapissa 10 asteen tienoille.Etelässä ja lännessä on edelleen aurinkoista, lounaisimmassa Suomessa päästään vielä lähelle hellelukemia.