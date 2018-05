Kotimaa

Täällä koetaan viikon kovimmat helteet – ”Nostaa lukemat lähelle kolmea­kymmentä”

– Maanantaina ennusteen mukaan menee helleraja eli 25,1 astetta rikki Etelä- ja Keski-Suomessa, Forecan meteorologi Olga Kukkonen https://www.is.fi/haku/?query=olga+kukkonen kertoo Ilta-Sanomissa.

Voisiko jopa 30 asteen raja mennä rikki ensi viikolla jonain päivänä ja missä päin Suomea se olisi todennäköisintä?





– Viikon lämpimin päivä on tiistai. Lämpimintä on Etelä-, Keski- ja varsinkin Itä-Suomessa. Lännestä on tulossa lämmin ilmamassa, joka nostaa lukemat lähelle kolmeakymmentä, mutta tässä vaiheessa ennuste lupaa 28 astetta Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun seuduille, Kukkonen sanoo.Lämmin ilmamassa on tuolloin Skandinavian yllä ja se hipoo Suomea.– Voihan ennuste tietysti vielä tarkentua ja lämpötila siten nousta noilla paikkakunnilla, hän pohtii.Hänen mukaansa lämmin sää jatkunee koko viikon.– Torstai on viikon päivistä viilein ja lämpötilat palaavat 20 asteen tuntumaan, mutta perjantai ja lauantai ovat taas lämpimiä ja lämpötila ylittää taas reilusti 20 astetta. Sunnuntaiksi saderintama uhkaa saapua Suomeen, mutta lämpötila ei sentään romahda, hän kertoo.