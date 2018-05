Rutikuivaa maastoa palaa nyt monessa paikassa: Palomestari muistuttaa ehdottomasta kiellosta – muurattu tulisija ei auta

Kotimaa

Rutikuivaa maastoa palaa nyt monessa paikassa: Palomestari muistuttaa ehdottomasta kiellosta – muurattu tulisi

Yllä oleva video on lauantain maastopalosta Helsingin Viikissä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Vaikeaa oli jo yöllä