Kotimaa

Vantaan iso poliisioperaatio: ”Aseet saatu poliisin haltuun”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aseet

Poliisioperaatio alkoi noin iltakuudelta, ja poliisi kehotti välttämään liikkumista Vantaan Ilolan alueella. Alueella oli useita poliisipartioita. Poliiseilla olivat aseet käsissä ja suojakypärät päässä.Iltakahdeksan aikoihin Itä-Uudenmaan poliisi twiittasi, että nyt alueella on taas turvallista, minkä lisäksi poliisioperaatio on ohitse.– Alueella turvallista, poliisi twiittasi.Poliisioperaation syynä olivat aseet, joita oli viety asuntomurron yhteydessä ”aiemmin” muualla Vantaalla. Poliisi otti kaksi epäiltyä tekijää kiinni, jonka jälkeen selvisi, missä aseet mahdollisesti olisivat.– Sitä kautta mahdollisesti selvisi, minne aseet on toimitettu, Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan IS:lle.löytyivät toisesta asunnosta Vantaan Ilolassa, ja poliisi otti ”muutaman” ampuma-aseen haltuun. Poliisi otti asunnosta myös pari henkilöä kiinni.– Kyseiseen osoitteeseen suoritettiin etsintä ja sieltä ampuma-aseet löytyivät, poliisista kerrotaan.Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan Ilta-Sanomille, että poliisilla on tällä hetkellä neljä henkilöä kiinni. Asiaa tutkitaan ampuma-aserikoksensa ja kätkemisrikoksena.