Vantaan Ilolassa oli iso poliisioperaatio lauantaina – Poliisi kehotti välttämään alueella liikkumista

Tapahtumapaikalla oli useita poliisipartioita. Poliiseilla oli aseet käsissään ja suojakypärät päässä.Itä-Uudenmaan poliisi kehotti välttämään turhaa liikkumista alueella.Poliisista kerrottiin IS:lle, että poliisi suorittaa ainakin yhteen asuntoon ”tarkistusta”.– Tässä vaiheessa yleisölle ei ole tilanteesta vaaraa, mutta yleisellä tasolla sanotaan, että kannattaa pysyä pois sieltä alueelta, koska tapauksessa on poliisitehtävä. Kannattaa pysyä asunnoissaan, poliisista kerrottiin noin seitsemän aikaan lauantai-iltana.– Meillä suoritetaan asunnon tarkistusta. Se on asia, mitä asiasta voidaan tässä vaiheessa kertoa, poliisista todetaan.Iltakahdeksan aikoihin Itä-Uudenmaan poliisi twiittasi, että nyt alueella on taas turvallista. Poliisioperaation syynä olivat aseet, joita oli viety asuntomurron yhteydessä. Poliisi otti aseet haltuun.