Kotimaa

Susanna Koski kertoi äänestävänsä sotea vastaan – Orpo: ”Toivon, että hän olisi malttanut mielensä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Susanna Koskesta en ole sinänsä yllättynyt. Hän on ollut matkan varrella hyvin kriittinen.

Me teemme suurinta muutosta suomalaiseen yhteiskuntaan koskaan ja tämän pitääkin herättää intohimoja.