Helsingin pormestari Vapaavuori soten mahdollisista aikataulumuutoksista: ”Jos umpisurkeasta tekee jollain veivauksella melkein umpisurkean, se ei paljon lohduta”

Kotimaa

Helsingin pormestari Vapaavuori soten mahdollisista aikataulumuutoksista: ”Jos umpisurkeasta tekee jollain vei

Helsingin

pormestari Jan Vapaavuori https://www.is.fi/haku/?query=jan+vapaavuori (kok) ei juuri korvaansa loksauta soten mahdollisista aikataulumuutoksista. Vapaavuoren mielestä soteuudistus ei muuksi muutu aikatauluja rukkaamalla.IS kertoi eilen illalla perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksesta https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005694501.html , jonka mukaan soteuudistus tulisi toteuttaa vaiheittain: ensin pitäisi uudistaa hallinnon rakenteet ja valinnanvapauden aloitus siirtyisi myöhemmäksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vapaavuori ei halua ottaa kantaa perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnokseen.Pormestari Vapaavuori on ollut soten kapinakenraaleita.– Minun mielestä tässä ei ole kyse aikatauluasioista. Helsingin ja isojen kaupunkien näkökulmasta tässä uudistuksessa on niin isoja valuvirheitä, että aikatauluja rukkaamalla siitä paketista ei hyvää saa, Vapaavuori sanoi IS:lle.

Helpottaisiko se Helsingin ja Uudenmaan tilannetta, jos valinnanvapaus siirtyisi myöhemmäksi?

– Tässä on se ongelma, että vuoden ajan on puhuttu pelkästään valinnanvapaudesta. Ei ole ymmärretty sitä, että tähän liittyy massiivinen paikallishallinnon uudistus, jossa rakennetaan hallinnon kolmas porras. Ei tämä aikatauluja rukkaamalla muutu suuntaan tai toiseen. Meidän kritiikki ei perustu aikatauluun, vaan koko järjestelmään.– Huonosta järjestelmästä ei saa hyvää, että siirtää sitä vähän eteenpäin. Tässä ollaan tekemässä niin massiivista muutosta, että varsinkin Uudellamaalla sen toimeenpano tulisi olemaan äärimmäisen hankalaa kaikilla aikatauluilla. Jos umpisurkeasta tekee jollain veivauksella melkein umpisurkean, se ei paljon lohduta, Vapaavuori kommentoi.Vapaavuori on vetänyt suurten kaupunkien ryhmää, joka haluaa hylätä koko soteuudistuksen. Soteuudistuksessa kaupungeilta viedään puolet tehtävistä pois, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien hoidettavaksi.