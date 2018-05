Kotimaa

Somejulkkis tuomittiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – ”seksisumo”-kirjoitus todisteena

Mielenterveys järkkyi

Kriisityötä nuorten parissa

Seksisumo-kirjoitus todisteena

Tuhansien eurojen korvaukset

Espoon käräjäoikeus tuomitsi perjantaina 41-vuotiaan miehen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.Poikkeuksellisen tapauksesta tekee se, että mies on näkyvä hahmo sosiaalisessa mediassa ja hän on aiemmin puhunut julkisuudessa halustaan auttaa nuoria näiden elämän myrskyissä. Miehen live-lähetyksiä ovat seuranneet etenkin yläkouluikäiset nuoret.Loppuvuodesta 2016 mieheen internetissä tutustunut 15-vuotias tyttö oli miehen asunnolla, kun mies yllättäen kurottautui sohvalta ja ryhtyi hieromaan 15-vuotiasta rinnoista ja takapuolesta.Koskettelua kesti parikymmentä minuuttia. Tyttö kertoi myöhemmin poliisille ”jäätyneensä” tilanteessa ja odottaneensa, että mies lopettaisi. Kun näin oli lopulta käynyt, tyttö oli lähtenyt asunnolta kotiinsa.15-vuotiaalla tytöllä oli ennestään ollut mielenterveyden ongelmia, jotka vain pahenivat hyväksikäyttötapauksen jälkeen. Pian tapahtuman jälkeen hän oli joutunut jäämään itsetuhoisuuden vuoksi yöksi osastohoitoon.Mies kiisti tytön kertomuksen. Hän arveli tytön olleen ihastunut häneen ja keksineen jutun mustasukkaisuuttaan. Toisena vaihtoehtona mies epäili, että tyttö kenties kosti sen, ettei päässyt hänen mukaansa opiskelijaristeilylle.Mies kertoi olleensa tytölle ”somepappa”, eräänlainen tukija, ja että he olivat vain joskus halanneet.Mies kertoi tehneensä pitkään nuorten parissa erilaista sosiaali- ja kriisityötä ja olleensa mukana muun muassa katupartio Saappaassa.Kirjalliset todisteet kertoivat myös miehen toisenlaisesta suhtautumisesta nuoriin.Poliisi oli tutkiessaan miehen tietokonetta löytänyt sieltä kirjoituksen, jossa mies tituleerasi itseään ”seksisumoksi” ja kirjoitti erilaisin sanakääntein pitävänsä erityisesti nuorista naisenaluista.”Mä tykkään tikkareista, nuorista vielä viattomista naisenaluista, joilla leikin kuin poika leikkikaluilla voi, eli aika rajusti. Ja hylätä nurkkaan.”Mies selitti tekstin liittyvän opiskeluprojektiinsa. Oikeus ei pitänyt selitystä uskottavana vaan katsoi kirjallisen todisteen tukevan syytettä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Oikeudenkäynnissä kuultiin todistajana myös toista tyttöä, joka kertoi miehen kuvailleen Skype-keskusteluissa hänelle ja kahdelle muulle 15-vuotiaalle yksityiskohtaisesti seksielämäänsä.Käräjäoikeus piti erityisen moitittavana sitä, että mies hakeutui uhrin seuraan ja käytti hyväkseen sitä, että uhri kaipasi luottamuksellista keskusteluseuraa puhuakseen vaikeista asioista. 25 vuoden ikäero teki teosta vielä vahingollisemman.Ehdollisen vankeuden lisäksi mies velvoitettiin maksamaan uhrilleen henkisestä kärsimyksestä 3 000 euroa ja psyykkisestä haitasta 1 500 euroa.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.