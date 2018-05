Kotimaa

Peltipoliisi ehti olla tietyömaan vieressä alle viisi päivää – kamera välähtänyt jo 1 930 kertaa

Poliisi otti tällä viikolla tehotarkkailuun Oulun Pohjantien työtyömaa-alueen. Tietöiden takia Pohjantiellä on poikkeusjärjestelyt, autoilijoiden pitäisi alentaa nopeuksia.Poliisi toi Pohjantien varteen automaattisia nopeusvalvontakalustoa.Tulos yllätti poliisin. Valvontapisteen ohitti valvontakertojen aikana 22 279 ajoneuvoa. Valvontakameroihin tallentui kuvat 1 930 kaahaajasta.– Prosentuaalisesti se tarkoittaa, että ohittaneista kuljettajista noin yhdeksän prosenttia on kuvauttanut itsensä. Eri valvontakertoina prosenttiosuudet ovat vaihdelleet yhdestä prosentista 39 prosenttiin, Oulun poliisi sanoo tiedotteessa.Poliisin mukaan 39 prosenttia on jo liikaa.– Ne ovat tapahtuneet ajankohtina, jolloin tietyöalueella ovat työt olleet käynnissä.Myönteisinä havaintona poliisi on huomannut joustavan liittymisen moottoritielle. Moottoritiellä ajavat ovat antaneet tilaa liittyville autoilijoille. Tielle tulijat ovat osanneet sopeuttaa nopeutensa.Valvonta jatkuu edelleen.