Testasimme, miten vieraantuneita suomalaiset ovat arjesta – vain 39% osasi vastata oikein vaikeimpaan kysymykseen

Testasimme, miten vieraantuneita suomalaiset ovat arjesta – vain 39% osasi vastata oikein vaikeimpaan kysymyks

<section><h2>Arkivisa</h2><p><p>Testaa, oletko vieraantunut suomalaisesta arjesta</p></p></section><section><h2>Kuinka paljon perustoimeentulotuki on yksin asuvalle?</h2><p><p>Lähde: Kela 2018</p></p></section><section><h3>Kuinka paljon maksaa kotimaan ikipostimerkki?</h3><p><p>Lähde: Posti 2018</p></p></section><section><h3>Kuinka paljon aikuisen tulisi syödä kasviksia ja marjoja?</h3><p><p>Lähde: Evira 2018</p></p></section><section><h3>Kuinka paljon maksaa pullo Koskenkorvaa?</h3><p><p>Lähde: Alko 4/2018</p></p></section><section><h3>Paljonko on aikuisen liikuntasuositus?</h3><p><p>Lähde: UKK-instituutti 2018</p></p></section><section><h3>Kuinka paljon maksaa litra kevytmaitoa?</h3><p><p>Lähde: Tilastokeskus 4/2018</p></p></section><section><h3>Kuinka paljon maksaa litra bensiiniä (95 E 10)?</h3><p><p>Lähde: Tilastokeskus 4/2018</p></p></section><section><h3>Kuinka paljon on junien tarkastusmaksu?</h3><p><p>Lähde: VR</p></p></section><section><h3>Mistä seuraavista maista Suomessa on eniten ulkomaalaistaustaisia?</h3><p><p>Lähde: Tilastokeskus 2016</p></p></section><section><h3>Suomen yleisin matkapuhelinliittymä?</h3><p><p>Lähde: Viestintävirasto 12/2017</p></p></section><section><h3>Kuinka paljon maksaa yksi rivi lottoa?</h3><p><p>Lähde: Veikkaus 2018</p></p></section><section><h3>Mihin aikaan Ylen television pääuutislähetys alkaa?</h3><p><p>Lähde: Yle 2018</p></p></section><section><h3>Kuinka suuri lounasseteli voi enintään olla?</h3><p><p>Lähde: Verohallinto 2018</p></p></section><section><h3>Kuinka monta hirveä Suomessa on?</h3><p><p>Lähde: Luonnonvarakeskus 2014</p></p></section><section><h3>Kuinka suuri on 0,5 litran muovipullon palautuspantti?</h3><p><p>Lähde: Palpa 2018</p></p></section><section><h2>Nyt ei tärpännyt!</h2><p><p>Aika harva meni oikein. Yrititköhän edes?</p></p></section><section><h3>Muutama oikein...</h3><p><p>...mutta monta hutia. Ehkä kannattaisi kokeilla uudelleen?</p></p></section><section><h3>Olet kiinni arjessa silloin tällöin...</h3><p><p>...mutta muutama huti joukkoon eksyi. Kokeillaanko uusiksi?</p></p></section><section><h3>Arki on sinulla hallussa - aina välillä!</h3><p><p>Yritäpä vielä uudelleen, niin ehkä saat pari lisää oikein?</p></p></section><section><h3>Olet kiinni arjessa!</h3><p><p>Loistosuoritus, et jäänyt täysistä pisteistä kuin hitusen.</p></p></section><section><h3>Onneksi olkoon – olet arjen sankari!</h3><p><p>Hieno suoritus! Vain pieni lipsahdus erotti nappisuorituksesta. Oletko sattumoisin arjen ammattilainen?</p></p></section><section><h3>Onnea - olet täydellisen arkinen!</h3><p><p>Olet täydellisesti kiinni arjessa!</p></p></section>

