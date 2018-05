Kotimaa

Sofi Oksasen kolumni: Siellä missä ihmiset eivät uskalla kokoontua yhteen julkisesti, demokratia voi huonosti

Koska olen syntynyt suomalais-virolaiseen perheeseen aikana, jolloin Euroopan jakoi rautaesirippu ja toinen kotimaani oli yhä neuvostomiehityksen alla, olen kiinnittänyt enemmän huomiota Itä- ja Länsi-Euroopan eroihin kuin asioihin, jotka yhdistävät koko Eurooppaa. Vasta matkat Euroopan ulkopuolelle saivat minut näkemään mantereemme ulkoapäin ja eurooppalaisuuden itsessäni.Pidin toreja itsestään selvänä osana kaupunkikulttuuria, kunnes kävin joitakin vuosia sitten Kolumbian Medellinissä, joka tunnnetaan Euroopassa lähinnä Pablo Escobarin kartellin kotipesänä. Vierailuni aikana kaupunki juhli merkittävää virstanpylvästä: viidettäsataa päivää ilman yhtään murhaa. Huumesotien jälkeisen ajan positiivisesta kehitysestä kiiteltiin kaupungin uutta pormestaria, Anibal Gaviriaa. Yksi olennainen uudistus oli torien rakentaminen asuinalueille, joilta ne puuttuivat. Vuorille oli nimittäin syntynyt täysin suunnittelematonta asutusta, kun huumesota oli ajanut ihmisiä hakemaan sieltä turvaa.Pelon ilmapiiriä tuki julkisten tilojen puute, naapurit eivät tunteneet toisiaan eikä yhteisiä kokoontumispaikkoja ollut. Aukiot toivat jälleen ihmisiä yhteen ja synnyttivät luottamusta. Myös julkinen liikenne oli puuttunut vuorilta, joten sinne paenneiden perheiden lapset eivät päässeet kaupungissa sijaitseviin kouluihin, opiskelijat eivät yliopistoon. Parantamalla kulkuyhteyksiä uusi hallinto turvasi myös tulevaisuutta takaamalla opiskelujen jatkuvuuden ja samalla helpotettiin kaupungissa töissä käymistä.Yhdysvallat puolestaan opetti minut näkemään sen, että julkinen liikenne voi olla etuoikeus jopa maissa, jotka eivät kamppaile samanlaisten ongelmien kanssa kuin Kolumbia. Vietettyäni Yhdysvalloissa muutaman kuukauden kaipasin Euroopasta eniten mahdollisuutta kävellä paikasta toiseen tai hypätä metroon tai raitiovaunuun. Sellainen onnistuu Yhdysvalloissa vain suurimmissa kaupungeissa, joita koko maassa ei ole kovinkaan monta.Täällä Euroopassa emme edes osaisi kuvitella kaupunkikulttuuria ilman julkista liikennettä, joiden solmukohtia torit ja aukiot usein ovat. Torit ovat meille helposti saavutettavia avoimuuden symboleita. Siksi niille kokoontumista on pyritty suitsimaan myös Euroopassa, eikä suotta, jos maan hallinto ei suosi demokratiaa.Antiikin Kreikassa agora, tori, oli avoin kokoontumis- ja markkinapaikka, joka oli aikansa talouden, hallinnon, sosiaalisen elämän ja oikeudenkäytön keskus. Merkittävin niistä oli Ateenan agora, joka toimi useiden antiikin Kreikan filosofien, kuten Sokrateen, Aristoteleksen ja Platonin, tapaamis- ja opetuspaikkana. Agoralle kokoonnuttiin keskustelemaan politiikasta ja siellä kehitettiin demokratiaa, kansanvaltaa, josta myöhemmin tuli Euroopan suosituin hallitusmuoto.Kreikan toria tarkoittava sana on jäänyt moderniin kielenkäyttöön eri tavoin. Suomestakin löytyy lukuisia Agoraksi nimettyjä yliopiston laitoksia, ja Suomen ensimmäinen merkittävä kauppakeskus, Forum, nimettiin latinankielen toria tarkoittavan sanan mukaan. Yhteiset julkiset tilat kuuluvat jokaiseen Euroopan kaupunkiin ja oikeus kokoontua niille on yhä yksi demokratian tae ja sen merkki. Länsi-Euroopassa se oikeus on ollut itsestään selvää pitkään, Itä-Euroopassa ei.Tänä vuonna Viron tasavalta viettää satavuotisjuhlaansa, mutta uudelleenitsenäistyminen neuvostomiehityksen alta tapahtui vasta Neuvostoliiton romahduksen myötä. Miehitysaikana julkiset protestit eivät olleet mahdollisia ja nykyinen Vapauden aukio Tallinnassa vaihtoi nimeään jokaisen miehittäjän myötä toimien miehitysvallan näyttämönä, jolla kerrottiin vain sen propagandan mukaisia tarinoita.Vastarinta oli tehtävä salassa ja todelliset mielipiteet jaettiin vain luotetussa seurassa. Vasta perestroikan myötä kansalaisten mielenilmaukset olivat mahdollisia ja ensimmäinen julkinen protestikokoontuminen sitten neuvostomiehityksen alun tapahtui puistossa, Tallinnan Hirveparkissa vuonna 1987. Vain muutamaa vuotta myöhemmin Neuvostoliitto hajosi ja Viro sai takaisin itsenäisyytensä, mielenilmausten siivittämänä.Itä-Euroopan värivallankumouksissa toreilla, aukioilla ja muissa julkisissa tiloissa tapahtuneet demonstraatiot edesauttoivat rautaesiripun romahtamista ja lukuisten maiden vapautumista sortovallan ikeestä.Viime vuosien aikana torimme, kaikille saavutettavavissa olevat yhteiset tilamme, ovat olleet kahdenlaisen toiminnan kes­kiössä: Itä-Euroopassa niillä on järjestetty massiivisia mielenosoituksia korruptoituneen hallinnon toimia vastaan, Länsi-Euroopassa niitä kohti on hyökätty ihmishenkiä vaatinein, Isisin innostamien tai järjestämien terroristi-iskuin.Tällöin kohteena eivät ole olleet vain junat, baarit, torit tai lentokentät, vaan koko moderni länsimainen kulttuuri, joka perustuu avoimuudelle ja ilmaisun- ja kokoontumisen vapaudelle. Oikeus julkiseen, turvalliseen tilaan ja niille kokoontumiseen on tämän päivän Euroopan ydintä, samoin oikeus edulliseen julkiseen liikenteeseen, joka kokoontumisen mahdollistaa.Myös Kiinan viimeaikainen kehitys muistuttaa meitä siitä, että näitä arvoja ei pidä väheksyä, vaan vaalia. Tänä keväänä Kiina aloittaa rajoitukset, joiden mukaan huonosti pisteytetyt kansalaiset eivät saa ostaa edes juna- tai lentolippuja. Huonoihin “sosiaalisiin pisteisiin” vaikuttavat niin sanomiset, ostokset kuin teot, joita kaikkia on helppo seurata verkon kautta.Neuvostoliiton kaltaisen imperiumin purku on hidasta ja sen perintö vaikeuttaa yhä monien Itä-Euroopan maiden demokratiakehitystä. Vuosina 2015–2016 Moldovan Chisinaussa nähtiin protestien sarja, jossa ihmisiä kokoontui kaupungin pääaukiolle yli 30 000, enemmän kuin miesmuistiin. Tyytymättömyyden taustalla oli räikeä huijaus, jossa maan pankkijärjestelmästä oli kadonnut yli 900 miljoonaa euroa.Marraskuussa 2013 ukrainalaiset aloittivat Euromaidanina tunnetun vallankumouksen Maidan Nezalezhnosti -aukiolla Kiovassa ja syrjäyttivät maan korruptoituneen presidentin Viktor Janukovitsin. Vaikka maa käy yhä sotaa Venäjän tukemia separatisteja vastaan, vallankumouksen jälkeen korruptiota on onnistuttu kitkemään menestyksekkäimmin sitten maan itsenäistymisen, ja mikäli kehitys ei ole suotuisaa, ihmiset ovat jälleen valmiita nousemaan barrikadeille Itsenäisyyden aukiolla, joka on ollut keskeinen tapahtumapaikka myös maan aikaisemmille kansannousuille. Torimme ja aukiomme ovat siis yhä demokratian foorumeita, sen vahtikoiria siinä missä lehdistökin.Julkisten tilojen hallinta on kertonut siitä, kuka maassa määrää ja mitkä ovat maan säännöt, ja siksi jokaisen maan torit ja aukiot ovat myös todistaneet Euroopan historian synkkiä puolia noitavainoista alkaen.Nykyisin Bebelplatzina tunnettu aukio Berliinissä toimi kansallissosialistisen Saksan kirjarovioiden näyttämönä vuonna 1933, jolloin paikalle raahattiin läheisen Seksuaalitiedon instituutin kirjat. Nyt aukiolla on menneestä muistuttamassa Micha Ullmanin taideteos: lasilaatan alla näkyy tyhjiä kirjahyllyjä. Ullmanin muistoteoksessa on myös kuparilaatta, johon on kaiverrettu kirjailija Heinrich Heinen sanat vuodelta 1820: ”Mutta se oli vain alkusoitto. Siellä missä poltetaan kirjoja, poltetaan kohta ihmisiä.”Heinen sanat toimivat varoituksena tuleville sukupolville ja torielämä heijastelee maan tilannetta myös tulevaisuudessa.Siellä missä ihmiset eivät uskalla kokoontua yhteen julkisesti, demokratia voi huonosti. Siellä missä ihmiset eivät rohkene osoittaa mieltään avoimesti, hallitaan pelolla. Siellä missä ihmisten vapaata liikkuvuutta omassa maassaan häiritään, pelätään kansaa.