Ilmakuva Helsingistä yllättää täydellisesti – uskoisitko mihin kellonaikaan se on kuvattu?

































Ilta-Sanomien kuvaajahyödynsi venekerhon yöllisen vahtivuoron ja ikuisti ilmakuviin nukkuvan Helsingin.— Kuvaaminen oli hyvä tapa pysyä heireillä, Hämäläinen kertoo.Ilta-Sanomien kuvaaja Antti Hämäläinen kuvasi yllä olevalla videon Helsingistä kello neljä aamulla. Video on kuvattu kuvauskopterilla.Lempeän lämmin toukokuinen yö näytti parhaat puolensa. Hämäläinen ohjasti kuvauskopteria Hakaniemestä käsin ja kuvista voikin bongata lähes kaikki Helsingin korkeat kiintopisteet ja nähtävyydet.Hämäläisen kuvaus ajoittui aamuyölle, noin kello neljän aikoihin. Kirkas ilma ja valoisuus eivät juuri anna osviittaa siitä, että kuvat on ikuistettu yöaikaan.Valoisat yöt mahdollistaa se, että aurinko laskee toukokuussa vasta kello 22 jälkeen illalla ja nousee uudestaan hiukan ennen puoli viittä. Oikesti pimeitä tunteja on yössä hyvin vähän. Päivä jatkuu pidentymistään vielä 21. kesäkuuta asti, jonka jälkeen se alkaa jälleen lyhentyä.