Kotimaa

Pääministeri Sipilä eduskunnan sotekohusta: ”Ei meillä tämän aikataulun suhteen ole ongelmaa”

Pääministeri





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juha Sipilä https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipila (kesk) toppuuttelee sotekohua.IS kertoi eilen illalla perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksesta https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005693581.html , jonka mukaan soteuudistus tulisi toteuttaa vaiheittain: ensin pitäisi uudistaa hallinnon rakenteet ja valinnanvapauden aloitus siirtyisi hallituksen esittämää myöhemmäksi.Sipilä vakuuttelee, että sote ei ole kaatumassa ja välttää kommentoimasta perustuslakivaliokunnan työtä.– Ei ole kaatumassa. Meidän tahtotila soten läpiviemiseen ei ole muuttunut mihinkään. En ole perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnosta nähnyt, enkä lukenut sitä, ja pysyn siitä kaukana. Me (hallitus) olemme oman työmme tehneet, nyt eduskunnalle pitää antaa työrauha. Tämä on eduskunnan sisäinen kysymys.– Olen hyvin rauhallinen tämän asian kanssa. Tiedän, että kun päätöksentekopäivä lähenee, vastustus tulee kovenemaan. Tähän eduskunnan työhön ei ole mitään kommentoitavaa, Sipilä totesi IS:lle.

Uskotte vakaasti, että sotelait ovat plakkarissa ennen kuin eduskunta jää kesälomalle?

– Ei minulla ole mitään syytä toisinkaan uskoa.

Uskotteko, että aikataulujen siirtäminen kelpaa keskustalle ja valinnanvapauden siirto kokoomukselle?

– Ei meillä tämän aikataulun suhteen ole ongelmaa. Se on asetettu sillä tiedolla, että toukokuun loppuun mennessä olisi lait käsitelty ja saadaan voimaan 1. heinäkuuta. Jos ei niin ole, sitten maakuntavaalien vaalipäivää joutuu justeeraamaan, se on selvä asia.

Olisiko se ongelma, jos joudutaan justeeraamaan valinnanvapauden aloituspäivää?

– Kunnioitamme sitä, mitä perustuslakivaliokunta on mieltä. En ole edes lehdistä halunnut lukea sitä lausuntoa, koska haluan pysyä siitä prosessista kaukana, Sipilä vastasi.Sipilä toisteli, kuinka hallitus on tehnyt sotessa oman työnsä ja eduskunnan perustuslakivaliokunnalle pitää nyt antaa työrauha.– Me emme tiedä, mitä perustuslakivaliokunta lausuu. En ota siihen kantaa. Eduskunta käsittelee asian. Kun se tulee hallituksen pöydälle, tehdään muutoksia, jos tarpeen on. Nukun yöni hyvin ja annan eduskunnan tehdä työnsä, Sipilä totesi.