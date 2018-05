Kotimaa

Veitsellä aseistautunut mies piti rivitaloa kauhun vallassa – riehui useassa asunnossa, puukotti yhtä asukasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi on ottanut torstaina Ilomantsissa kiinni 24-vuotiaan miehen, jota epäillään tapon yrityksestä, kolmesta törkeästä kotirauhan rikkomisesta, pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta. Asianomistajia on useita.Mies oli riehunut veitsen kanssa useissa Ilomantsin keskustassa sijaitsevan rivitalon asunnoissa. Miehen epäillään lyöneen yhtä rivitalon asukasta veitsellä. Kiinniotettu mies on kirjoilla yhdessä rivitalon asunnoista.Epäilty jäi kiinni tapahtumapaikan lähistöltä.Ilmoitus tehtävästä tuli poliisille kello 19:23.Poliisi jatkaa tapahtumien selvittämistä viikonlopun ajan.