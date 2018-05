Kotimaa

Sää lämpenee – viikonlopuksi luvassa hellettä

Perjantaina sää on aurinkoinen ja lämpenee uudestaan.

Lännessä päästään jopa hellelukemiin ja suuressa osassa maata ollaan 20 - 25 asteen välillä, pohjoisimmassa Lapissa lähellä 15 astetta.Lauantaina sää jatkuu poutaisena, pilvisyys lisääntyy ajoittain.Etenkin idässä ja pohjoisessa voimistuu luoteistuuli.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20 - 25 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Etelä-Lapissa 15...20 astetta, pohjoisimmassa Lapissa ollaan 10 asteen tienoilla.Sunnuntaina aurinkoinen poutasää jatkuu, mutta Pohjois-Lapissa on pilvistä tai pilvistyy.Pohjoisenpuoleinen ilmavirtaus voimistuu hieman, samalla sää jonkun verran viilenee.Päivälämpötila on etelässä 19 - 23, maan keskivaiheilla noin 15, Pohjois-Lapissa 6 - 10 astetta.