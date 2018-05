Kotimaa

IS Lappeenrannassa: Naapuri yllättyi nuoren miehen murhaepäilystä – Ihmetteli näkyä kerrostalon edessä

kerrostalon pihalla Lappeenrannan Pikisaaressa on hiljaista ja rauhallista.Melko lähellä kaupungin keskustaa sijaitsevan uuden asuinalueen ympärillä liplattelee Saimaa.Talossa on asunut murhasta todennäköisin syin epäiltynä torstaina vangittu, juuri 20 vuotta täyttänyt nuori mies tiettävästi äitinsä kanssa. Taloyhtiössä on omistusasuntoja, mutta mies asui vuokralla.Miestä epäillään yhdessä 19-vuotiaan lappeenrantalaisen naisen kanssa osallisuudesta henkirikokseen.aamuyöllä Lappeenrannan Lauritsalan venesatamassa paloi auto, jonka takakontista sivullinen 13-vuotias poika löysi reilut puoli vuorokautta myöhemmin pahoin palaneen ruumiin.Vainajaa ei ole vielä varmuudella tunnistettu.Pikisaarelaiskerrostalon pihalla kunnostustöissä oleva murhasta epäillyn naapuri sanoo nähneensä 1998 syntyneen miehen silloin tällöin ulkona tupakalla.– Hän vaikutti hieman ikäistään vanhemmalta, arvioi naapuri.Murhasta epäilty oli siisti, ja Facebook-profiilissakin hänellä on puku ja solmio. Naapurin mukaan mies käyttäytyi normaalisti, ja tieto murhaepäilystä on hänelle yllätys.– Ihmettelin kyllä, kun poliisit ajoivat keskiviikkona puolen päivän aikoihin suoraan talon oven eteen. Täällä on yleensä hyvin rauhallista, eikä täällä tapahdu yhtään mitään, työhuoneensa ikkunasta poliisit havainnut naapuri kertoo.Talon oven eteen ei saisi ajaa, eikä naapuri aluksi tunnistanut ilman poliisitunnuksia ollutta autoa poliisin ajoneuvoksi. Vasta poliisien vaatteissa ollut poliisi-teksti paljasti, että kyse oli viranomaisista.Myöhemmin naapuri näki poliisien tulevan ulos mies mukanaan.vangittu 19-vuotias nainen asuu Lauritsalassa noin seitsemän kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta.Hänen kotinsa on kolmikerroksisessa vuokrakerrostalossa vain muutaman sadan metrin päässä vainajan löytöpaikasta, Lauritsalan venesatamasta. Naisen sukunimi on alaoven summerissa.Kerrostalon pihassa ja parvekkeilla on torstaina vangitsemisoikeudenkäynnin aikaan hiirenhiljaista.Vastapäätä vuokrakerrostaloja on rivitaloja. Yhden rivitalon pihassa oleva naapuri sanoo, että vuokralaisissa tuntuu olevan vaihtuvuutta.– Tuntuu, että siinä on usein muuttoauto pihassa.Kerrostalon joissakin ikkunoissa ei ole verhoja lainkaan, ja asunnot vaikuttavat tyhjiltä. Toisaalta naapurin huomion on kiinnittänyt, että yhdessä talon asunnoista verhot ovat aina tiukasti kiinni. Hänen mukaansa talo on rauhallinen. Naapuri kauhistelee tapahtunutta.– Hirveintä minusta on se, että ruumiin on löytänyt 13-vuotias lapsi, hän sanoo.vanhempiensa kanssa ollut poika löysi ruumiin sattumalta poliisin tietokatkoksen vuoksi.Palomiehet sammuttivat autopalon tiistaina aamuyöstä kello kolmen jälkeen. Paikalla kävi tuolloin myös poliisi, joka ei kuitenkaan kyennyt tutkimaan auton jäänteitä kuumuuden vuoksi.Poliisien tietokatkoksen vuoksi autoa eivät tutkineet myöskään aamuvuoroon tulleet poliisit, ja henkirikos paljastui sivullisten ansiosta vasta tiistaina illansuussa yli puoli vuorokautta tulipalon jälkeen.Uhrille on tehty oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, jossa häntä ei kuitenkaan varmuudella tunnistettu. Poliisi ei vielä kerro uhrin henkilöllisyydestä mitään.Outi Salovaara