Kotimaa

Kaikkien aikojen lottoviikonloppu! Todennäköisyys­laskelma paljastaa: Näillä numeroilla saa isomman voiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Veikkauksen tilastojen mukaan suomalaiset pelaavat kaikista vähiten Lotossa numeroa 40. Useimmin ruksitaan ruutua 9.Suurin syy 40:n karttamiseen on yksinkertainen. 40 palasi kupongille liki 36 vuoden tauon jälkeen vasta loppuvuodesta 2016, joten numeroa ei edes voi löytyä sinnikkäästi vuosikymmenestä toiseen samaa perinneriviä pelaavien kupongeilta.Arvatenkin aika harva valitsee 40:tä uudemmillekaan vakiriveille.Harva kun on syntynyt esimerkiksi maaliskuun 40. päivä.Koneen arpomissa riveissä kaikilla numeroilla on sama esiintymistodennäköisyys, joten itse tehdyissä riveissä yksittäisten numeroiden väliset erot korostuvat entisestään.Kun tarkastellaan pelaajien valintoja, havaitaan, että 40 löytyy vain noin joka kymmenennestä rivistä. Suosituin numero, 9, on sen sijaan jopa noin joka viidennessä rivissä. Ysiä pelataan siis kaksinkertainen määrä 40:een verrattuna.Numerot 1–7 sisältävä rivi on perinteisesti se suosituin. Ylipäätään lottoajat valitsevat itse numeroita pienimmästä päästä.Ja tässä päästäänkin todennäköisyyslaskentaan. Jos lottokone arpoo useampia numeroita isommasta päästä, on voitto todennäköisesti suurempi, koska näitä numeroita pelataan vähemmän.Muhkeampaa pottia voi hakea myös rastittamalla enemmän numeroita kupongin oikealta puolelta. Suurin osa kansasta kun on ainakin Lotossa vasemmalle kallellaan.40, 38, 36, 39, 37, 35, 34, 31, 30, 32, 25, 18, 33, 24, 14, 29, 13, 20, 23, 15, 26, 19, 22, 16, 28, 17, 12, 27, 2, 21, 1, 11, 6, 10, 4, 8, 5, 7, 3, 93, 9, 15, 21, 27, 33, 391, 2, 3, 4, 5, 6, 75, 10, 15, 20, 25, 30, 35