Yksi mies vangittu Lappeenrannan murhasta epäiltynä – 13-vuotias löysi ruumiin poltetusta autosta

Lappeenrannan Lauritsalan venesatamassa roihusi varhain tiistaiaamuna 22.5. henkilöauto.

Palaneesta autosta löytyi ruumis. Löydön teki 13-vuotias poika.

Poliisi tutkii tapausta murhana. Epäiltyjen vangitsemisoikeudenkäynti on parhaillaan käynnissä.





20-vuotias mies on nyt vangittu todennäköisin syin epäiltynä murhasta. Oikeus päätti asiasta hetki sitten.Poliisi esittää myös 19-vuotiasta naista vangittavaksi murhasta epäiltynä. Hänen osaltaan vangitsemisoikeudenkäynti on vielä kesken.Murhasta epäillään myös kahta muuta miestä, mutta he ovat toistaiseksi pidätettyinä, eikä poliisi ole esittänyt heitä vangittaviksi.13-vuotias poika löysi toistaiseksi tuntemattoman ruumiin Lappeenrannan Lauritsalan venesatamasta tiistaina. Vainaja oli poltetussa autossa. Myös vainaja oli palanut pahoin, eikä vainajaa ole vielä varmuudella pystytty tunnistamaan.Ilta-Sanomat seuraa vangitsemisoikeudenkäynnin etenemistä. Juttu päivittyy sitä mukaa, kun uusia tietoja tulee.