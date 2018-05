Kotimaa

Pentti Linkola, 85: ”Kävin äskettäin saunassa ja päätin, että se oli elämäni viimeinen sauna”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olavi

Ensimmäisen kerran tapasimme siten, että Pena pyysi minua tulemaan tänne Sääksmäelle ”näyttämään itseäni”.

Linkola





Virtanen





Linkola