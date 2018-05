Kalamiehen hullut päivät Keski-Suomessa: kalaa voi kauhoa käsin rannalta sankokaupalla – mutta vain parin tunnin ajan

Kotimaa

Kalamiehen hullut päivät Keski-Suomessa: kalaa voi kauhoa käsin rannalta sankokaupalla – mutta vain parin tunn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuoreen





On aikaa





Näillä kohdin





Kalliomaalauksia

Kyse on kalan aivoituksista, ja sen edessä nykyihminen on yhtä aseeton kuin esi-isämme.

Koittaa





Niiden uiminen tuntuu saappaan läpi kevyenä kutinana. Kuin seisoisi sakeassa kalakeitossa.





Aamulla





Kuoreen