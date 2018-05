Kotimaa

Mies hakattiin Naantalin kylpylän parkkipaikalla – Oletko nähnyt laatikkoa kantavaa yöllistä liikkujaa?

Valkoihoinen parraton mies, jolla on tummat hiukset.

Mies on noin 180 senttimetriä pitkä.

Mies on mahdollisesti kantanut pientä, noin 20 senttimetriä pitkää laatikkoa.

Poliisi tutkii mahdollista törkeää pahoinpitelyä, joka tapahtui torstaina 17. toukokuuta Naantalin kylpylän henkilökunnan parkkipaikalla hieman puolen yön jälkeen, kello 00:21–00:22. Epäillyn väkivallanteon uhri on vuonna 1963 syntynyt mies.Parkkipaikka sijaitsee kylpylän päädyssä Aurinkotien ja kylpylän välissä.Tapahtuma on yhä epäselvä. Uhri sai epäillyn törkeän pahoinpitelyn seurauksena vakavia vammoja päähän ja jonkinasteisen aivovamman. Uhri oli löydettäessä tajuton eikä hän pystynyt kommunikoimaan.Mies on edelleen hoidossa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Hän ei ole pystynyt selvittämään tapahtumaa tarkasti, ja poliisi pyytää kansalaisilta vihjeitä tapahtumasta.Asiaan liittyy mahdollisesti henkilö, jonka tuntomerkit ovat seuraavat:Mahdollisia todistajia pyydetään ilmoittamaan havainnoistaan sähköpostitse osoitteeseen vihje.turku.lounais-suomi@poliisi.fi.