Kotimaa

Rutikuiva hakkuuaukea roihuaa hehtaarien laajuudella Puumalassa

Petäjänniemessä Viljakansaaressa Puumalassa on syttynyt mittava maastopalo, ja noin seitsemän hehtaarin suuruinen maastoalue on tulessa, tiedottaa Etelä-Savon pelastuslaitos. Tulipalo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja.Sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Paikalla noin 20 sammutusmiestä.Paikalle on lähetetty pelastushenkilöstöä Mikkelistä, Mikkelin Esikaupungin VPK:sta, Anttolasta, Puumalasta, Sulkavasta, Lohikoskelta ja Ruokolahdelta.Maasto on nyt erittäin kuivaa, ja tulipalopaikka on kuivaa hakkuuaukeaa.Pelastuslaitos tiedottaa, että kaikkeen tulenkäsittelyyn ja kipinöintiä aiheuttavaan toimintaan toivotaan erityistä varovaisuutta.