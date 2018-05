Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Hukassa: Sosialismin alttari

Jos ihminen ei pysty kohtaamaan itseään, nykyaika suo hänellelukuisia tapoja vältellä tuota kohtaamista.

Ja…. Viuuuuuuh!... sieltä se aave kulman takaa Vaasankadulta jo pörhältääkin! Harvinaisen nopea aave! Täyttää kaikki aaveen tunnusmerkit: ajaa keltaista mainospyörää, päässä pipo, aurinkolasit sekä kuulokkeet, joista kuuntelee uutta Arctic Monkeysia. Ei välitä säännöistä aave, ei, syöksyy ajotieltä jalkakäytävälle ja takaisin, kiire, kiire, kiire, kun Lenininpuistossa – Lenininpuistossa! – aavetta odottavat jo muut aaveet pulloineen.Pelottaako? Syytä olisi!Jos ihminen ei pysty kohtaamaan itseään, nykyaika suo hänelle lukuisia tapoja vältellä tuota kohtaamista.eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo turvautui agraariseen tapaan ja kirjoitti Helsingin Sanomien yleisönosastolle, mitä luuli omassa tai isäntänsä Soinin Timon mielessä olevan.Elon Simon kirjoitti ystävällisesti Hesariin ennenaikaisen nekrologin Sinisestä tulevaisuudesta; mitä se oli ja mitä ei. Ei oltu rasisteja, ei tykätty veroista, sitä sun tätä oltiin, somea tuijotettiin ja siitä loukkaannuttiin.Elo nimesi ne suurimmat viholliset, joita suomalaisessa yhteiskunnassa on: ”Perheitä ei uhrata sosialismin alttarille, ja kaupunkien fillarikommunismi on pantava kuriin”.Sosialismin alttari! Missä se on? Helsinki on täynnä turisteja, jotka harhailevat turhautuneina etsimässä sosialismin alttaria. Vai tarkoittaako Elon Simon nyt taas sitä, että on erilaisia perheitä, homojakin isinä, ja yksin joutuu koulun vessassa laulamaan kevätjuhlissa Suvivirttä? Sekö on se sosialismin alttari, jossa suomalaisperheiden veri kimmeltää?Ja fillarikommunismi! Timo-isännältä opittu sana – hyvin opittu, Simon, hyvin opittu! – jolla tarkoitetaan sitä, että eikö teitä muitakin ärsytä kolmekymppiset, jotka ajattelevat enemmän partaansa kuin lihamukeja.Oikeassahan Elon Simon tietyssä mielessä on, antaa kaikelle vain väärät nimet niin kuin opettelisi kuollutta kieltä.suuremmissa kaupungeissa ja mediassa on tapahtunut Tää kuuluu mulle-sukupolven hiljainen merkitysten haltuunotto. Alaikäiset häädetään keskustasta ainoasta tilastaan, jotta tilalle saataisiin elokuvateattereita ja baareja; kahviloiden ja baarien pitäisi olla aina auki; kaikkialle pitäisi saada lisää tiloja kolmekymppisille; median sisältö suunnataan yhä enemmän niille, jotka pystyvät lukemaan juuri ja juuri sen jutun, jossa kerrotaan baarielämästä ja kolmekymppisten epäkiinnostavista tunteista noin ylipäätään.Jokin tuossa kehityksessä infantilisoi hiljalleen kaiken ympäriltään ja sitä voisi ehkä käsitellä, mutta ei nimillä ”kommunismi” ja ”sosialismi”.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.