Radikaali esitys sai Niinistön puhumaan ”Pandoran lippaasta” – Rahalla vapaaksi asevelvollisuudesta, naisetkin kutsuntoihin...

Radikaali esitys sai Niinistön puhumaan ”Pandoran lippaasta” – Rahalla vapaaksi asevelvollisuudesta, naisetkin





Niinistö: Vapaaehtoisuus avaisi Pandoran lippaan

Palvelukseen osallistuville verovähennys

Näitä muutoksia selvitys ehdottaa

Nykyinen asevelvollisuuslaki muutettaisiin laiksi kansalaispalvelusvelvollisuudesta. Kansalaispalvelus käsittäisi asepalveluksen ja varautumispalveluksen, joka korvaisi nykyisen siviilipalveluksen. Myös naiset, ahvenanmaalaiset ja Jehovan todistajat velvoitettaisiin osallistumaan kansalaispalvelukseen. Kutsuntoihin osallistuisi koko ikäluokka. Kansalaispalvelusvelvollisuuden voisi suorittaa kolmella tavalla: suorittamalla ase- tai varautumispalveluksen tai maksamalla ylimääräistä veroa. Varautumispalveluksessa suoritettaisiin tietty määrä pisteitä 30 ikävuoteen mennessä osallistumalla järjestöjen kursseille ja harjoituksiin. Myös varautumispalveluksessa voisi saada johtajakoulutusta. Koulutus olisi johtajille ajallisesti pidempi. Kansalaispalveluksen suorittajille myönnettäisiin verovähennys, joka olisi voimassa tiettyyn ikään saakka. Jos asepalvelukseen ei olisi riittävästi vapaaehtoisia, Puolustusvoimat voisi valita jäljelle jäävästä ikäluokasta ihmisiä asepalvelukseen.