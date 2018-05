Kotimaa

Tänään edellispäiviä viileämpää - helteet palaavat viikonlopuksi

Torstaina maan etelä- ja keskiosassa sää on yleiskuvaltaan aurinkoinen.

Pohjoisessa on ajoittain pilvisempää, mutta enimmäkseen poutaa.Illalla sää muuttuu jälleen selkeämmäksi suuressa osassa maata.Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 20 asteesta pohjoisen 10 - 15 asteeseen.Perjantaina sää on aurinkoinen ja lämpenee uudestaan.Lännessä päästään jopa hellelukemiin ja suuressa osassa maata ollaan 20 - 25 asteen välillä, pohjoisimmassa Lapissa lähellä 15 astetta.Lauantaina sää jatkuu poutaisena, pilvisyys lisääntyy ajoittain. Etenkin idässä ja pohjoisessa voimistuu luoteistuuli.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20 - 25 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Etelä-Lapissa 15 - 20 astetta, pohjoisimmassa Lapissa ollaan 10 asteen tienoilla.