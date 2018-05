Kotimaa

Laukauksen ääni johtanut poliisioperaatioon Espoossa

Poliisin tilannekeskuksen mukaan paikalla on useita poliisin yksiköitä.

Espoonlahdessa Espoossa on torstain ja perjantain välisenä yönä käynnissä poliisioperaatio. Tehtävä alkoi kello 23.45, kun paikalla kuutiin laukauksen ääni, kerrotaan poliisin tilannekeskuksesta IS:lle.



Paikalla olevan silminnäkijän mukaan suurehko alue on eristetty ja tiet suljettu kyseisestä kohdasta liikenteeltä.



Tilannekeskuksen mukaan paikalla oli yhden aikaan aamuyöllä useita poliisin yksiköitä. Poliisi ei tässä vaiheessa kerro, oliko laukauksia yksi vai useita, eikä yksilöi, montako ihmistä tilanteeseen on osallisena ja onko paikan päällä tehty kiinniottoja.



Henkilövahingoista ei poliisin mukaan toistaiseksi ole tietoa.