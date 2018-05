Kotimaa

Tommi, 49, juoksi 440 kilometriä – kertoo tuskan tiestä: ”Mielen pimeälle puolelle lopulta mentiin”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Jalat olivat niin puhki, että kilometrin matka majapaikasta kauppaan oli todella tuskainen.





Kyllä siinä mielen pimeälle puolelle lopulta mentiin.

Tarinan mukaan joku kirjailija kulki aikanaan saman Pennine Wayn ja päätti tarjota kaikille muillekin tuopillisen.