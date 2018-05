Kotimaa

Erkin, 58, tekemä muotokuva Sauli Niinistöstä loksauttaa leuat – onko tämä hulluutta vai neroutta?

IS:n julistama Teen itse paremman Sauli Niinistön muotokuvan -muotokuvakilpailu on noussut jo ihan uusille tasoille. Erkki Hyttinen, 58, on tehnyt Niinistöstä kukkaruukun, jossa on selvää näköä.

Kun

Katso alla olevalta videolta kansalaisten mielipiteitä Niinistön virallisesta muotokuvasta.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muotokuvakilpailuun