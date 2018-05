Kotimaa

Bisquitin kolumni:Muistojen kavalkadi

Asianomainen tuli, toivotti hyvät päivät, jakoi tavanomaiset siunaukset, kieltäytyi kohteliaasti sukulaisten kahvitarjouksesta, riisui päällysvaatteensa, asettautui istumaan mummelin vuoteen ääreen ja sulki lempeällä otteella tämän suonikkaan käden omaansa.Muissa maailmoissaan vuoteessa maannut vanhus havahtui kirkonpaimenen kosketuksesta, avasi silmänsä ammolleen ja tunnistettuaan näkemänsä papiksi yritti ilmeisesti sanoa tälle jotain tärkeää.Ilmeisesti yritti, sillä vaikka raihnaisen huulista näki, että ne pyrkivät selvästi muodostamaan sanoja, mitään ääntä ei niiltä kuulunut.Hengenpalvelija kääntyi vuoteellaan lepäävän elämän ehtoolaisen puoleen.– Jos sisarella on sydämellään jotakin, joka sisarta painaa, mitä tahansa, jota tahtoisi keventää, sisar antaa sen kaiken tulla ulos nyt, kun vielä ehtii, kun sisar on siihen saanut armosta vielä ainakin hetken aikaa.Paikalla olevista on täytynyt olla sydäntä särkevää seurata sivusta tyystin voimattomina mummelin epätoivoisia ponnistuksia saada asiansa sanotuksi.Vaikka hän vanhuuden ja sairauksien heikentämillä voimillaan parhaansa yrittikin, huulilta purkautui puheen asemesta vain epämääräistä kröhinää.Sukulaiset ehtivät kuin ehtivätkin tässä välissä kysymään, joko nyt pastorille alkaisi maistua kahvi, mutta tämä kieltäytyi toistamisen.Pastori kumartui lähemmäksi vuodetta, otti mummelin molemmat kädet hellästi ja siunaten omiinsa.– Sisar saa olla varma uskossa, että vaikka ihminen ei pystykään kuulemaan, mitä sisar tahtoo sanoa, niin aina ja joka tapauksessa kuitenkin Jumala kuulee.Vanhus pudisti kiukkuisesti päätään, näytti kuin mummelin silmissäkin olisi leimahdellut.Eleistä pystyi kuitenkin lukemaan, että hän halusi pastorin tulevan vielä lähemmäksi.Pastori laski päänsä liki mummelin jo pinnallisen hengityksen kohottelevaa rintaa ja käänsi korvansa aivan tämän huulten viereen.Sivullisen eivät voineet kuulla, mitä mummeli pastorille onnistui kuiskaamaan, mutta pastorin ilmeestä saattoi päätellä, että viesti oli mennyt perille.– No? Mitä oli mummolla sydämellä?Itse asiassa pastori ei olisi voinut rippisalaisuuden vuoksi vastata sukulaisten uteluihin, mutta tässä on mahdollista tehdä poikkeus.– Oli se Louhimiehen Aku-poika kuulemma yrittänyt häntäkin kerran kropsauttaa.– Herra Jumala! Mitä me nyt tehdään? suku hätäili.– No nyt voitaisiin juoda ne kahvit.Tämä juttu päättyi lopulta onnellisesti. Ei kuitenkaan ole voinut välttyä huomaamasta, että kansallisissa #metoo-avautumisissa on ollut viime aikoina kiusallisia katkoja.Pois viivyttely, vaikka muisti pätkien palailisikin! Ei kai kukaan toivo, että tämä menestyksekkäästi alkanut liike kääntyisi Pyrrhoksen voitoksi. Tai tässä tapauksessa ehkä Törrhöksen.