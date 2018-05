Kotimaa

Mies hyökkäsi pyörätuolissa istuneen naisen kimppuun Turussa – löi ja kuristi kävelykepillä

Rikosepäily Turun keskustassa tapahtui tiistaina epätavallinen pahoinpitely, kun vuonna 1980 syntynyt mies hyökkäsi pyörätuolissa istuneen naisen kimppuun.

Poliisi kertoo miehen hakanneen ja huitoneen naista kävelykepillä sekä lyhyesti myös kuristaneen tätä samalla tekovälineellä. Poliisi on pidättänyt miehen.



Mies on poliisille ennestään tuttu, sillä häntä on epäilty tänä vuonna ainakin virkamiehen välivaltaisesta vastustamisesta sekä kahdesta törkeästä pahoinpitelystä.