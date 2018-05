Kotimaa

EU-maiden kansalaisista valtaosa on tyytyväisiä unioniin – lukema on korkein 35 vuoteen

Noin 60 prosenttia EU-maiden kansalaisista pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana, ilmenee uudesta eurobarometrista.

Vastaajista kaksi kolmesta katsoo, että heidän kotimaansa on hyötynyt EU-jäsenyydestä. Lukema on korkein 35 vuoteen.



Suomalaisten vastaukset noudattavat kyselyn yleistä linjaa. Suomalaisista EU-jäsenyyttä pitää hyvänä asiana 61 prosenttia ja huonona 12 prosenttia. 70 prosenttia katsoo, että Suomi on hyötynyt EU-jäsenyydestä.



Eurobarometria varten haastateltiin yli 27 000 ihmistä EU-maissa.