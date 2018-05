Kotimaa

Sää viilenee pariksi päiväksi – perjantaina palataan hellelukemiin

Keskiviikkona pilvisyys on maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja.

Lapissa on enimmäkseen pilvipoutaa. Päivän kuluessa sää selkenee pohjoistuulen voimistuessa.Päivälämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa 20...24 asteeseen, Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa.Torstaina päivällä pilvisyys lisääntyy, mutta sää jatkuu poutaisena.Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 20 asteesta pohjoisen 10 - 15 asteeseen.Perjantaina sää muuttuu aurinkoisemmaksi ja lämpenee.Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18 - 24 asteen välillä. Lännessä päästään jopa hellelukemiin.