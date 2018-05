Kahvia Nivalan huoltoasemalla jonottaneet kuulivat, kuka voitti kahden miljoonan potin: ”Onko se koskaan piilossa ollutkaan”

Kotimaa

Kahvia Nivalan huoltoasemalla jonottaneet kuulivat, kuka voitti kahden miljoonan potin: ”Onko se koskaan piilo

Veikkauksen

Jokeri-peli teki Pohjois-Pohjanmaalla asuvasta miehestä miljonäärin maaliskuussa. Mies oli pelannut Vikinglottoa ja Jokeria, mutta lottokuponki ei tuonut voittoa. Jokeri sen sijaan koitui miehen voitoksi. Miehen tositteessa ollut numerosarja täsmäsi arvotun rivin kanssa. Tuplausnumerokin tuotti tulosta. Pelaaja nettosi kaksi miljoonaa euroa.Voitto selvisi miehelle Nivalan Neste-huoltoasemalla.mukaan miehen kanssa samalla paikkakunnalla asuvat tietävät, kuka voittaja on. Nivalan Nesteellä järjestettiin kakkukahvit voiton kunniaksi. Miehen kerrotaan olevan yhä vakioasiakas kyseisellä huoltoasemalla.Keväällä mies oli ollut kahvijonossa, kun hän kuuli toisen asiakkaan puhuvan kassan luona.– Siellä joku kysyi, että joko se kahden miljoonan voittaja on löytynyt. Kuulin kysymyksen sattumalta ja huudahdin sinne jonon keulille, että onko se koskaan piilossa ollutkaan, voittaja kertoi Veikkaukselle.Veikkauksen mukaan mies ajaa paljon autolla sekä töissä että vapaalla.– Töitä en ole jättänyt, enkä jätä, autoa yli 30 vuotta ammatikseen ajanut mies kertoi Veikkauksen voittokahvitilaisuudessa tällä viikolla, mies sanoo Veikkauksen tiedotteessa.– Minulla on asuntovaunu, ja nyt ostin voiton jälkeen asuntoauton. Pohjois- ja Itä-Suomea ajattelin kesällä kierrellä. Täytyy käydä noita sääskikantoja katsastamassa.Veikkaus ei kerro tarkemmin, mihin mies aikoo käyttää saamiaan rahoja. Miehen suosikkijääkiekkojoukkue on rahapeliyhtiön kertoman mukaan kuitenkin selvä.– Kyllä se on Jokerit!