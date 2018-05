Kotimaa

Kommentti: Sotessa kiistellään luvusta, jota ei ole olemassakaan

Mentiin kalkkiviivoille ennen kuin sote-uudistuksen kustannussäästöstä saatiin edes joku luku. Sen jälkeen tuo luku on kumottu moneen kertaan. Eikä ihme, sillä kyseessä on luku, jota ei ole olemassakaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Kukaan ei vieläkään tiedä, minkä verran sote-uudistus tuo kustannussäästöä. Ei edes sitä, tuoko se kustannussäästöä ollenkaan.Viikon aikana on kuitenkin nähty melkoinen näytös. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta halusi – tietysti – arvion sotesta syntyvästä kustannussäästöstä. Lopulta se sai haluamansa, kun valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki lähetti sähköpostilla muistionsa koko valiokunnalle. Hetemäki päätyy säästöpotentiaaliarvioissaan lukuun 4,6 miljardia euroa. Siitä valtaosa, 4 miljardia, tulisi tiedon ja teknologian käytöstä.Valinnanvapausmallin säästöpotentiaaliksi Hetemäki arvioi pyöreät nolla euroa.Alkoi kiivas keskustelu.Yksi hämmentävimmistä hetkistä oli, kun valtiovarainvaliokunta päätti, ettei se viittaa omassa lausunnossaan Hetemäen laskelmiin ollenkaan, koska niitä pidettiin epävarmoina. Valtiovarainvaliokunta ei siis pidä luotettavina lukuja, jotka se saa valtiovarainministeriön korkeimmalta virkamieheltä.Lisää oli tulossa.Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi maanantaina oman kommenttinsa sote-uudistuksen kustannusvaikutuksista. Sen yhteenvedossa arviointineuvosto sanoo suoraan, että valtiovarainministeriön muistio ei tuota uskottavaa arviota sote-uudistuksen vaikutuksesta julkisiin menoihin. Itse asiassa arviointineuvosto ei ole varma, tuottaako sote lainkaan kustannussäästöä. ”Sote-uudistuksen lopullinen vaikutus kustannuksiin voi esitettyjen arvioiden perusteella olla yhtä hyvin positiivinen kuin negatiivinen”, arviointineuvoston kommentissa sanotaan.Tämän vuoksi sote-uudistuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä pitää arviointineuvoston näkemyksen mukaan päättää muilla kriteereillä kuin uudistuksen mahdollisilla vaikutuksilla julkisen sektorin kustannuksiin.Meillä on siis luku, jota kukaan ei tiedä.Luku, josta voidaan esittää vain valistuneita arvioita.Luku, jonka etumerkistä – edes – ei löydy yksimielisyyttä.Ikävä kyllä tällaisena tilanne myös jatkuu. Käypä sote-uudistuksen kustannusten kanssa miten vain, summasta voidaan kiistellä ikuisesti. Vertailuluvun saisi vain niin, että on uudistuksen jälkeinen tilanne ja rinnakkaismaailma, jossa jatkettaisiin ilman muutosta. Se, mistä saadaan jossain vaiheessa varmuus, on etumerkki.Ja sekin suhteessa ennustettuun kehitykseen ilman muutosta.