Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Onko nurkassa mukavaa, ministeri Lintilä?

Lisäeläke oli väärin. Finnair ei ollutkaan kovin hyvin hoidettu. Kauhea palkka. Vaarinhousut.

Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo lähtee Metson toimitusjohtajaksi. Olisi hän voinut toki lähteä muutenkin viiden vuoden pestin jälkeen, mutta poliitikkojen kanssa pelleily varmasti auttoi päätöksenteossa.Finnair on aina ollut poliitikkojen erityisen huomion kohteena. Heistä jokainen osaa johtaa Finnairia paremmin kuin sen nykyjohto.Lentokoneet ovat sitä paitsi hienoja. Lentokoneessa tulee tärkeä olo.Mika Lintilä luki viime vuoden elokuussa Helsingin Sanomista, että Finnairin hallitus oli vuonna 2016 myöntänyt Pekka Vauramolle lisäeläkkeen. Suomen Kuvalehti oli kertonut asiasta puoli vuotta aiemmin, mutta silloin Lintilä ei herännyt. Finnair oli itse kertonut lisäeläkkeestä jo syksyllä 2016, mutta se meni poliitikoilta ohi.Herättyään Lintilä nosti asiasta metelin. Äänessä olivat myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.), europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.), vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto, kepun varapuheenjohtaja Katri Kulmuni, kokoomuksen konkari Ben Zyskowicz ja suurin piirtein jokainen poliitikko, jonka suussa voi sulaa.Lisäeläke oli väärin. Finnair ei ollutkaan kovin hyvin hoidettu. Kauhea palkka. Vaarinhousut.Kannustinten ansiosta Vauramon vuosiansio on noussut parhaimmillaan yli miljoonan euron. Se on paljon, mutta muissa pörssiyhtiöissä maksetaan osaavalle menestyjälle paremmin.Vauramon aikana Finnairin markkina-arvo on noussut 350 miljoonasta eurosta noin 1,5 miljardiin euroon. Yhtiö on maksanut osinkoa viime ja tänä vuonna.Finnairin henkilöstö on mittausten mukaan tyytyväistä. Lisää väkeä palkataan. Asiakastyytyväisyys on hyvä. Mika Lintilä kantoi elokuussa 2017 poliitikon vastuuta ja ilmoitti, että Finnairin hallitukseen tulee muutoksia lisäeläkkeen vuoksi. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan silloinen puheenjohtaja Jussi itävuori jäikin pois hallituksesta tämän vuoden yhtiökokouksessa.Epäilemättä Lintilä oli tyytyväinen.Nyt ministeri seisoo nurkassa. Maali ympärillä on märkää. Jostain pitäisi löytyä Finnairille erinomainen ja halpa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan on kestettävä se, että poliitikot johtavat lentoyhtiötä television keskusteluohjelmissa.Lintilä ratkaisee asian kävelemällä maalatun lattian poikki. Finnairin hallitus palkkaa uuden johtajan. Lintilä sitten haukkuu hallituksen, kun johtajalle pitää maksaa palkkaa.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.