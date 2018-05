Kotimaa

Kuusikymppistä miestä epäillään kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä Nurmeksessa

Nurmeslaista yli 60-vuotiasta miestä epäillään kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Asianomistajina on kaksi epäillyn lähipiiriin kuuluvaa alle 16-vuotiasta tyttöä. Esitutkinta on saatu valmiiksi, ja tapaus siirtyy syyteharkintaan, poliisi tiedottaa.Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Nurmeksessa yksityisasunnossa 3. ja 4. tammikuuta 2018.Nurmeksen poliisi on suorittanut esitutkintaa talven ja kevään aikana. Esitutkinnan perusteella kyse on yksittäisistä tapauksista.Tieto rikosepäilystä tuli poliisille uhrien vanhempien ilmoittamana.Poliisi ei kerro epäiltyyn tai asianomistajiin liittyviä tarkempia yksityiskohtia asianomistajien henkilöllisyyksien suojaamiseksi.