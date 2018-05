Kotimaa

Huippulämmin toukokuu jatkuu: Viikonlopuksi hellettä – 34 vuotta vanha ennätys voi mennä rikki

Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka kesäinen ilmamassa leijuu Suomen yllä.

