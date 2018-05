Kokoomus haluaa tappaa valkoposkihanhia – puoluekokouksessa hyväksytään myös aloite Alkon monopolin purkamisesta

Kotimaa

Kokoomus haluaa tappaa valkoposkihanhia – puoluekokouksessa hyväksytään myös aloite Alkon monopolin purkamises

Kokoomus

Turun





Muista

Puoluekokouksiin

aikoo kannattaa muun muassa valkoposkihanhien metsästystä, Alkon monopolin purkamista ja varainsiirtoveron poistoa.IS kävi läpi kokoomuksen tulevan puoluekokouksen aloitteet.Tapiolan kokoomus esittää omassa aloitteessaan, että valkoposkihanhi on liitettävä riistaeläinluetteloon. Aloitteessa siis toivotaan, että Suomessa saisi alkaa metsästää valkoposkihanhia muiden hanhien tapaan.– Tällä hetkellä valkoposkihanhi on rauhoitettu eli sen metsästys on kokonaan kielletty. Linnut tahrivat ulosteillaan puistoja ja rantoja, ja saattavat levittää monia tauteja, vallankin jos kanta on ylitiheä. Kun satojen, peräti tuhansien hanhien parvet laskeutuvat viljelyksille ruokailemaan, jälki on todella rumaa. Virossa valkoposkihanhesta tuli metsästettävää riistaa jo muutama vuosi sitten, aloitteessa todetaan.Puoluehallitus kannattaa esitystä, eli puoluekokous tullee aloitteen hyväksymään.– Järjestelmää on joustavoitettava siten, että valkoposkihanhien metsästystä voidaan lisätä kohdennetusti poikkeusluvilla niillä alueilla, joilla on todettu niiden aiheuttaneen vahinkoa ja haittaa elinympäristölle, puoluehallitus perustelee aloitetta valkoposkihanhen metsästyksen hyväksymiseksi.Puoluekokouksen äänestykset tapaavat mennä puoluehallituksen esitysten mukaisesti.puoluekokouksessa kokoomus aikoo ottaa ohjelmiinsa myös Alkon monopolin purkamisen. Puoluekokoukseen on tehty kaksi aloitetta Alkon monopolin purkamisesta, ja puoluehallitus esittää aloitteiden hyväksymistä.Sen sijaan kokoomus ei tule tukemaan aloitteita viinien tai väkevien juomien saamiseksi ruokakauppaan.Kokoomus on myös hyväksymässä ainakin yhden uuden verolinjauksen. Kokoomus on alkamassa kannattaa varainsiirtoveron poistoa.Puoluekokoukselle on tehty viisi aloitetta varainsiirtoveron poistosta. Nykyisin asunnon ostaja maksaa kauppahinnasta varainsiirtoveroa kaksi prosenttia, omakotitaloista neljä prosenttia.Puoluehallitus tukee varainsiirtoveron poistoa.– Velvoitetaan toimimaan siten, että varainsiirtovero poistetaan, puoluehallitus toteaa vastauksessaan.puoluekokouslinjauksista huomattava on myös perhevapaauudistuksen paaluttaminen kynnyskysymykseksi ensi kevään hallitusneuvotteluissa.Kokoomuksen Naisten liitto toivoo perhevapaauudistuksesta hallitusneuvottelujen kynnyskysymystä. Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteen. Puoluehallituksen esityksen mukaan ”perhevapaauudistus otetaan hallitusohjelmatavoitteeksi ja toteutetaan ensi vaalikaudella”.Kokoomus ei myöskään aio sulkea perussuomalaisia pois mahdollisena hallituskumppanina. Joensuun opiskelevien porvareiden mukaan kokoomuksen ei tulisi tehdä hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Puoluehallituksen esityksen mukaan arvopohdinnat tehdään mahdollisissa hallitusneuvotteluissa.tehdään aina tukku aloitteita, joista tiedetään, että niitä ei missään nimessä tulla hyväksymään.Kokoomuksen puoluekokouksessa tullaan hylkäämään muun muassa aloitteet tyhjiksi jääneiden omistusasuntojen romutuspalkkiosta, Tiitisen listan julkistamisesta tai aloitteet huumausaineiden laillistamisesta.Kokoomuksen puoluekokouksessa on viime vuosina ollut myös kaksi vakioaloitetta: Finlandia-hymni Suomen kansallislauluksi ja Suomi monarkiaksi!Tälläkin kertaa kokoomuksen puoluehallitus esittää, että Maamme-laulu pysyy Suomen kansallislauluna ja Suomi pysyy demokratiana.Kokoomuksen puoluekokous pidetään Turussa 8.-10. kesäkuuta.