Kotimaa

Kaunis kesäinen sää jatkuu – tiistaina hätyytellään jälleen hellelukemia

Maan pohjoisosassa on monin paikoin pilvistä, ja iltaa kohti pilvisyys lisääntyy vähitellen myös etelä- ja keskiosassa. Lapissa tulee paikoin sateita.Lounaanpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Tuuli kääntyy iltaa kohti Lapissa paikoin luoteeseen, maan länsiosassa länteen.Päivälämpötila on laajalti 22 – 25 astetta, Keski-Lapissa 18 – 22 astetta ja Pohjois-Lapissa enimmäkseen 13 - 17 astetta.Keskiviikkona pilvisyys on maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa ja paikoin tulee sateita. Pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja Pohjois-Lapissa sekä Kainuussa tulee sateita. Iltaa kohti sää selkenee.Tuuli on kohtalaista ja puuskaista ja kääntyy lounaaseen.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20 – 22 astetta, Pohjanmaan maakunnissa ja Kainuussa 14 – 19 astetta ja Lapissa 8 - 12 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää.Torstaina sää on Pohjois- ja Itä-Suomessa monin paikoin pilvinen, Etelä- ja Länsi-Suomessa on laajalti yläpilveä. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sateita.Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja pohjoisenpuoleista, ja kääntyy Lapissa iltaa kohti lounaaseen.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 17 – 20 astetta, pohjoisosassa 12 - 16 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää.