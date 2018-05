Kotimaa

Seitsenvuotias poika oli kateissa Keravalla – löytyi!

Keravan Saviolla oli kateissa seitsenvuotias poika. Poika katosi tänään kello 11 aikoihin.Asiasta tiedotti Itä-Uudenmaan poliisilaitos pikaviestipalvelu Twitterissä.Julkaistujen tuntomerkkien mukaan poika on noin 120-senttinen. Kadonneella on kirkkaanpunaiset housut ja musta Star Wars -paita.Päässään hänellä on valkoinen lippalakki, jossa on piirretystä Autot-elokuvasta tutun Salama McQueenin kuva.Poliisi tiedotti kello 16 jälkeen, että poika on löydetty.Päivitys kello 16.07: Poika on löydetty.