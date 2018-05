Kotimaa

Poutainen ja selkeä sää jatkuu





Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lapissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Sadekuuroja on päivällä lähinnä Pohjois-Lapissa.Lähes koko Suomeen on annettu metsäpalovaroitus, Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.Päivän ylimmät lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 19–23 astetta. Lapissa päivän ylimmät lämpötilat nousevat korkeintaan 19 plusasteeseen. Lämpimintä Lapissa on Torniojokilaaksossa.