Lotossa ei täysosumia – ensi viikon potti kaikkien aikojen suurin

Loton kierroksella 20/18 ei löytynyt yhtään täysosumaa. Sen sijaan 6+1 -oikein rivin veikannut saa 114 704 euroa. Arvonnassa löytyi kaksi 6+1-tulosta. Molempien voittosumma on 114 700 euroa. Toinen oli kahden hengen porukkapeli, joka oli jätetty Kouvolan Prismaan. Toinen oli pelattu Kiteellä, ravintola Pivangassa.Kaiken kaikkiaan erisuuruisia voittoja jaettiin yhteensä yli 187 000 kappaletta.Koska täysosumaa ei tullut, ensi viikolla on jaossa kaikkien aikojen ennätyspotti, 14,5 miljoonaa euroa.Kierroksen oikeat numerot ovat: 6, 16, 25, 32, 34, 35, 37. Lisänumero on 9 ja plusnumero 4.7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 114 704,80 e, 6 oikein 3 018,50 e, 5 oikein 63,30 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e6+1 oikein 0,00 e, 6 oikein 15 092,50 e, 5 oikein 316,50 e, 4 oikein 50,00 e, 3+1 oikein 10,00 e, Plus oikein 5,00 eLauantai-Jokerin voittorivi on 4 0 0 9 3 1 2. Täysosumia ei löytynyt, mutta 6 oikein -tuloksia napsahti neljä kappaletta.