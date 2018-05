Rakennusmiehet löysivät tyhjennetyn vodkapullon seinän välistä Tampereen Pappilassa – Sisältä löytyi käsin kirjoitettu viesti yli 40 vuoden takaa

Kotimaa

Rakennusmiehet yllättyivät keskiviikkona elementtitalon saneeraustöissä Tampereen Pappilassa. Rakennusmies Mika Paasikangas https://www.is.fi/haku/?query=mika+paasikangas teki työnjohtaja Jere Häkkisen https://www.is.fi/haku/?query=jere+hakkisen mukaan hämmentävän, mutta hauskan löydön eristevillan seasta.– Siinä parvekkeiden ulkoseiniä purettiin. Rakennusmies oli purkanut paneelit ja tuulensuojat pois ja nostellut villoja saksilavanostimelle. Pullo oli pilkottanut sieltä saksilavanostimelle nostetusta kasasta.Paasikangas havaitsi, että pullon sisällä oli kirje. Hän toimitti pullon kirjeineen Häkkisen pöydälle.– Hän sanoi, että pöydälläni on postia.Häkkinen ajatteli ensin, että remonttikohteen asukkailta on tullut jotain postia. Mutta nyt pöydällä olikin vähän erilaista postia.– Siitä sai aikamoisen 4D-kokemuksen, kun avasi korkin. Pullosta tulee edelleen vieno Dry Vodkan tuoksu.Häkkinen avasi kirjeen, eli ruskean paperin, johon oli käsin kirjoitettu:”Onnenpoika joka tämän löydät. 14/2 –75.”Viesti oli siis lähettäjien mukaan kirjoitettu vuonna 1975, eli yli 40 vuotta sitten.Toisella puolella paperia teksti jatkui.”Teimme tämän huoneiston.”Toiseksi viestin kirjoittajaksi oli mainittu Paavo Jokipii https://www.is.fi/haku/?query=paavo+jokipii . Häkkinen nappasi pullosta ja viestistä muutaman kuvan. Sitten hän päätti koittaa kepillä jäätä ja selvittää, löytäisikö hän viestin kirjoittajaa.– Ajattelin, että perusgooglaus on turhaa, kun kirjoittajat eivät voi olla kovin nuoria. Paavo Jokipii löytyi numerotiedustelusta. Tunnin verran mietin, että viitsiikö sitä pirauttaa. Ajattelin, että kiitellään kaveria, että viesti on tullut perille.Häkkistä onnisti, sillä Jokipii vastasi puhelimeen ja kertoi olevansa viestin lähettäjä.– Hän oli ilahtunut, että viesti on löytänyt perille.IS tavoitti Ylöjärvellä asuvan Jokipiin lauantaina aamupäivällä. Jokipii sanoo olevansa iloinen, että löytäjät ottivat häneen yhteyttä. Hän sanoo muistavansa hämärästi tilanteen, jossa pullo piilotettiin villoihin.– Se oli työpäivän aikana. Oltiin siinä villoja laitettu, kun saatiin päähän pistää mukaan pullopostia.Jokipii kertoo, että hän jätti vuosien varrella useampiakin paperisia viestejä rakennuskohteisiin, mutta kukaan ei ole aiemmin niitä löytänyt tai ainakaan ottanut häneen yhteyttä.– Monta kertaa saattaa olla niin, että joku löytää, mutta ei sitten viitsi mennä pidemmälle eli ottaa yhteyttä. Olihan se aika ihmeellinen homma, että pullo löytyi ja otettiin yhteyttä, Jokipii sanoo ja päivittelee, että viestin kirjoittamisesta on todella yli 43 vuotta aikaa.Häkkisen mukaan myös nykyajan rakennusmiehillä on tapana jättää pieniä viestejä rakennuksiin. Perinteisin tapa on hänen mukaansa nimikirjainten piirtäminen runkotolppaan lyijykynällä.– Tällaisesta pullopostityyppisestä viestin jättämisestä en ole aiemmin kuullut.Häkkinen sanoo nyt pohtivansa rakennusmiesten kanssa, mitä pullolle ja viestille pitäisi tehdä.– Mielessä on käynyt uuden viestin kirjoittaminen samaiseen pulloon. Sitten pitäisi vielä löytää sille fiksu paikka.Häkkisen mukaan ulkoseinärakenteeseen pulloa ei enää voi laittaa.– Koitetaan keksiä pullolle harmiton paikka. Sellainen, että pullo olisi mahdollista löytää ilman, että se päätyy purkutöiden yhteydessä suoraan kaatopaikkakuormaan.

