Kotimaa

Kalastusraivo repesi: Keskellä Hervantaa lohia onkinut nainen puri toista naista

Keskellä Hervannan ruutukaava-aluetta lohia onkinut nainen sai saaliikseen toisen naisen käden.Yllättävä kalanaisen ja toisen naisen välikohtaus tapahtui perjantai-iltana kello 20 aikoihin Ahvenisjärven rannalla.Kalanaisen seurue jahtasi virvelien ja mato-onkien kanssa Ahvenisjärveen muutama päivä sitten istutettuja lohia.Tilanteen nähnyt nainen meni huomauttamaan heitä. Tällöin kalanainen puri häntä Sisä-Suomen poliisin mukaan käteen ja tehosti huonoa tuultaan lyömällä vielä nyrkillä kasvoihin.Purevan kalanaisen seurue oli kadonnut paikalta, kun poliisin partio saapui.Ahvenisjärvi on 350 metriä pitkä ja 150 metriä leveä ja se sijaitsee keskellä Hervannan ruutukaava-aluetta, mutta on metsikön verhoama. Rantaviivan pituus on 850 metriä.Ahvenisjärvellä ei ole nykyisin omaa laskuojaa, eikä siihen varsinaisesti laske ojia. Ennen Hervannan lähiön rakentamista se oli erämainen metsäjärvi, johon laski kaksikin ojaa, ja sillä oli oma laskuoja.