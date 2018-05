Kotimaa

Poliisilla huuli pyöreänä Jämsässä – Kuka hylkäsi kasan ikkunoita tien poskeen?









Sisä-Suomen poliisi on törmännyt hämmentävään roskaamiseen Jämsässä. Tuntematon henkilö on hylännyt suuren määrän ikkunoita yksityistielle Jämsän Lavakorvessa.Kaidemäentien ja Lavakorventien risteyksestä Kaakkolammintielle johtavan tien risteyksestä löytyi useamman ikkunan karmeja ja kehyksiä. Lasti on hylätty keskiviikon 16.5 ja perjantain 18.5. välillä.Ikkunat olivat tien ojassa ja sen penkalla lähellä voimalinjaa. Jättöpaikalle on matkaa Kaidemäentieltä 600 metriä.Ikkunoiden joukossa oli 4 kappaletta vanhanajan yksinkertaisia ikkunan kehyksiä 1m x 0,4 m ja 3 kappaletta 1,10 m x 0,60 uudempia kaksinkertaisia ja yksi yksinkertainen pieni ikkuna. Ikkunoissa oi vielä jäljellä pitsiverhojakin ja sädekaihdin.Poliisi tutkii asiaa ympäristörikkomuksena.Poliisia kiinnostaa kuka ikkunat on maastoon jättänyt. Vihjeet ikkunoiden omistajasta voi ilmoittaa poliisin vihjepuhelimeen 029 5414 811.