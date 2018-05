Kotimaa

4 henkilöjunaa jäi jumiin Parkanon ja Seinäjoen väliin – viivästys yli kaksi tuntia

VR tiedottaa, että vika liikenteenohjausjärjestelmässä on pysäyttänyt junaliikenteen Parkanon ja Seinäjoen välisellä rataosuudella.Vika on alkanut noin kello 18.45. Tällä hetkellä pysähdyksissä on 4 henkilöjunaa.Vikaa korjataan parhaillaan. VR arvioi ensin, että järjestelmä saadaan kuntoon noin tunnin kuluttua. Kello 21 mennessä selvisi, että vika on odotettua suurempi.Junaliikenne rataosuudella on saatu kuitenkin käyntiin rajoitetulla nopeudella.Henkilöjunille myöhästymiset ovat pahimmillaan yli kaksi tuntia.Juttua päivitetään.