Sopeutumiseläkkeille tuli loppu – tilalle uusia parannuksia: tällaisia ne ovat

Eduskunnan puhemies Paula Risikko https://www.is.fi/haku/?query=paula+risikko ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat kertoivat perjantaina saavuttaneensa sovun kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä.Sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan. Mukana ei ollut perussuomalaisten ryhmää, joka on kertonut vastustavansa muutokseen kaavailtuja sopeutumisrahan korotuksia ja joidenkin ex-ministereiden mahdollisuuksia lisäeläkkeeseen.Anteliaan sopeutumiseläkemallin ansiosta jotkut kansanedustajat ovat voineet saada jopa 4 000 euron kuukausikorvausta vuosikausia vanhuuseläkkeelle saakka, eivätkä edes suuret pääomatulot ole pienentäneet summaa.Sopeutumiseläke muutettiin jo aiemmin enintään kolmen vuoden ajan maksettavaksi sopeutumisrahaksi vuoden 2011 jälkeen aloittaneilla kansanedustajilla.Nyt sopeutumisrahan piiriin siirtyvät myös sopeutumiseläkettä nostavat ex-kansanedustajat ja nykyiset ennen vuotta 2011 aloittaneet kansanedustajat.Ne, jotka saavat nyt sopeutumiseläkettä, voivat saada lain voimaantulon jälkeen sopeutumisrahaa kolme vuotta.Osa voi nauttia jatkossakin etua 65-vuotiaiksi, jolloin he jäävät vanhuuseläkkeelle.Lain voimaan tullessa 56 vuotta täyttäneet sopeutumiseläkkeen nostajat pääsevät niin sanottuun eläkeputkeen. He ehtivät nauttia ensin kolme vuotta sopeutumisrahaa. Kun on saanut sopeutumisrahaa 59-vuotiaaksi, sen maksu jatkuu 65-vuotiaaksi.Uudistus on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman ripeästi, mutta varmaa tietoa aikataulusta ei vielä ole.Sopeutumisrahaan tehdään samalla parannuksia. Sen määrää nostetaan ensimmäisen ja toisen kauden kansanedustajilla.Risikon ja ryhmäjohtajien tiedotustilaisuudessa ei annettu tarkkoja summia, paljonko korotukset ovat, mutta tarkoitus on nostaa se lähelle ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrää.Nykyisin sopeutumisrahan minimimäärä on reilut 1 700 euroa kuussa.Sopeutumisrahaan on jatkossa oikeutettu jo yhden edustajana toimitun vuoden jälkeen, kun nykyisin minimivaatimus on ollut kolme vuotta.Kansanedustajien eläkkeissä huomioidaan nykyisen lain perusteella 15 viimeisen vuoden aikana maksettujen kansanedustajan, valtioneuvoston jäsenen tai europarlamentaarikon palkkiot.– Jos on ollut vaikka 15 vuotta sitten ministerinä, sitä ei huomioida vanhuuseläkkeessä. Näitä henkilöitä ei kovin montaa ole, mutta he ovat kokeneet, että on epäoikeudenmukaista, ettei heidän työtään valtiolle huomioida, puhemies Risikko sanoi Ilta-Sanomille.

Miksi ex-ministereiden asia tuotiin tähän yhteyteen, vaikkei se liity mitenkään sopeutumisrahaan tai -eläkkeeseen?

– Se on hyvä kysymys, koska lähtökohta oli, että sopeutumisraha tulee kaikille. Pohjakeskustelussa ryhmien johtajat toivat esille asioita, jotka pitää korvata, Risikko sanoi.Tarkoitus on, että eduskunnan kansliatoimikunta voisi hakemuksesta myöntää harkinnanvaraista ylimääräistä eläkettä, jossa huomioidaan yli 15 vuotta sitten ansaitut nykyistä korkeammat eläkekertymät.

Millaisia rahallisia summiaex-ministerit voisivat hakea?