Jussi Niinistö tahtoo keskeyttää naisten asepalveluksen – Maanpuolustuksen naiset järkyttyivät: ”Jopa isku naisten osallistumista vastaan”

Kotimaa

Jussi Niinistö tahtoo keskeyttää naisten asepalveluksen – Maanpuolustuksen naiset järkyttyivät: ”Jopa isku nai

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maanpuolustusnaisten Liitto ry: Pienempi paha, jos säästöjä pitää löytää

Ei tukea Kanervalta eikä Rehniltä