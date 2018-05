Kotimaa

Kati Tervon kolumni: Kirsikkapuu kukkii

En tiedä, hytisenkö villapaidassa vai haluanko jääpalan vesilasiin. Luonto toteuttaa itseään.

Toinen visertäjä taas oli tohkeissaan, kun etätyön teosta ei meinannut tulla mitään, kun piti seurata Pullervon köllöttelyä Saimaan rantakivellä norppalivessä. Siellä suojeltu eläin vetelehtii laiskan pulskeana valtaamallaan kivellä Maailman Luonnon Säätiön sivuilla.Olemme vasta kesän korvalla, silti helleaalto vyöryi yllättäen sulattamaan viimeiset lumen jäänteet ojien pohjilta. Ihmiset ahmivat jäätelöä ja auringonkiloa peläten, että kesä on kohta ohi, vaikka sen pitäisi vasta alkaa. Vihreys leimahtaa silmille. En ehdi seurata hiirenkorvien puhkeamista, sillä puut ehtivät jo lehtiä.Siitepölystä punaisin silmin todistan vihreää vallankumousta. Olo on lämmöstä typertynyt ja lamaantunut. Pitäisi tehdä sitä ja tätä, muttei arvaa ryhtyä. Haluan vain norppailla. Annanko itselleni luvan joutilaisuuteen? Osaanko hidastaa ja saanko lomailla?Huomaan, etten ole yhtä spontaani kuin kesä. Haluaisin odottaa ja makustella maiseman muuttumista harmaankuolleesta värikylläiseksi kukkamereksi. Se taisi juuri hujahtaa ohi. Keväästä tuli taas torso.Kaipaan ajoittaista tylsyyttä, jos sillä tarkoitetaan tapahtumattomuutta, hidastamista. Kun seuraan erilaisia virtoja, uutisia ja somea, ähisen siitä kaikesta mitä maailmassa ja ihmisillä on meneillään. Väsyn.Omassakin perheessä tapahtuu tauotta. Hyvin vähän mitään tavallista: uusia työprojekteja, pääsykokeita. Ei kahta samanlaista päivää. Tavallisen tylsää kaipaa tietysti silloin, kun sitä ei ole tarjolla. Tylsyydessä ehtisi seurata perhosen lentoa ja lokkien reviiriselkkauksia korttelipihalla, puristaa sitruunasta mehua, lirauttaa sitä veden joukkoon ja sekoittaa makeudeksi lusikallisen sokeria. Iskeä miehelle silmää.Toisto ja pysähtyneisyys on maagista ja vangitsevaa. Valmennan itseäni mökkeilyyn, pitkään ja kuumaan tai lyhyeen ja kylmään Suomen kesään. En tiedä, hytisenkö villapaidassa vai haluanko jääpalan vesilasiin. Luonto toteuttaa itseään. Ihmisenkin sopisi toteuttaa itsessään kesä. Paritella, nukkua linnunlaulussa. Kesä tekee hyvää. Se solahtaa soluihin.Kirsikkapuiden kukkiessa vietetään hanamia. Helsinkiläiset ovat omineet japanilaisilta tämän hienon juhlan. Kulttuurista omimista parhaimmillaan. Helle vain uhkaa läkähdyttää kukkapaljouden ennen juhlaa. Puut kukoistavat viikon, sitten hanami nuupahtaa. Se muistuttaa hetkeen tarttumisen tärkeydestä. Kohta on liian myöhäistä. Hetket lakastuvat. Terälehdet satavat.Taidan istuttaa kirsikkapuun ja nauttia kesän livenä.Kirjoittaja on kirjailija ja perheenäiti.